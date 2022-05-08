Росгвардейцы в Дагестане навестили героев Великой Отечественной войны

Работники дагестанского управления Росгвардии во главе с лидером управления полковником Александром Ореховым навестили участников Великой Отечественной войны в республике.

Сам полковник Орехов навестил ветерана Тилпара Саидова (он проживает на юге субъекта, в селе Падар Дербентского района). На войну Тилпар Саидов отправился в 1944 году, в его фронтовой биографии — сражения в восточной и центральной Европе, в том числе в Австрии.

Глава дагестанского управления вручил ветерану цветы и памятный подарок, поблагодарив его за Победу в Великой Отечественной войне.

Врио заместителя руководителя республиканского управления полковник МВД Арсен Абдуллахов навестил Курбана Курбанова — он в период ВОВ сражался в тылу с бандитами, дезертирами и диверсантами.