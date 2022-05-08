ЗАМАНА - В Дагестане проводят субботники по благоустройству воинских захоронений

В Дагестане проводят субботники по благоустройству воинских захоронений

Автор
08 мая, 2022. Воскресенье 04:16
В Дагестане проводят субботники по благоустройству воинских захоронений

В городах и районах Дагестана по предложению руководителя региона Сергея Меликова организуются мероприятия по благоустройству воинских захоронений, информирует пресс-службе Минмолодежи РД.

В Дагестане проводят субботники по благоустройству воинских захоронений
Общество

Акция приурочена к 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщают, в мероприятиях участвуют активисты республиканского отделения «Единая России», добровольцы Победы, студенты и подростки.

Прочитано 8 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top