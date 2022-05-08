Акция приурочена к 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщают, в мероприятиях участвуют активисты республиканского отделения «Единая России», добровольцы Победы, студенты и подростки.
В Дагестане проводят субботники по благоустройству воинских захоронений
- Автор Дарья
- 08 мая, 2022. Воскресенье 04:16
В городах и районах Дагестана по предложению руководителя региона Сергея Меликова организуются мероприятия по благоустройству воинских захоронений, информирует пресс-службе Минмолодежи РД.
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