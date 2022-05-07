Он посетил и поздравил с великим праздником ветерана Великой Отечественной войны 98-летнюю Белялову Галину Меджидовну и жительницу блокадного Ленинграда 91-летнюю Сорокину Елену Николаевну. Мусалан Тахманов передал ветеранам поздравления с Победой от Джалаладина Набиевича, приветственные адреса, материальную помощь и продовольственные наборы. Ранее ветеранов поздравили военный оркестр и школьники, которые исполнили песни военных лет.
Помощник депутата Государственной Думы Гасанова Джамаладина Набиевича Мусалан Тахманов посетил родной город Буйнакск
- Автор Дарья
- 07 мая, 2022. Суббота 14:50
В преддверии Дня Победы помощник депутата Государственной Думы Гасанова Джамаладина Набиевича Мусалан Тахманов посетил родной город Буйнакск.
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