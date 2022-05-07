ЗАМАНА - Помощник депутата Государственной Думы Гасанова Джамаладина Набиевича Мусалан Тахманов посетил родной город Буйнакск

Помощник депутата Государственной Думы Гасанова Джамаладина Набиевича Мусалан Тахманов посетил родной город Буйнакск

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07 мая, 2022. Суббота 14:50
Помощник депутата Государственной Думы Гасанова Джамаладина Набиевича Мусалан Тахманов посетил родной город Буйнакск

В преддверии Дня Победы помощник депутата Государственной Думы Гасанова Джамаладина Набиевича Мусалан Тахманов посетил родной город Буйнакск.

Помощник депутата Государственной Думы Гасанова Джамаладина Набиевича Мусалан Тахманов посетил родной город Буйнакск
Общество

Он посетил и поздравил с великим праздником ветерана Великой Отечественной войны 98-летнюю Белялову Галину Меджидовну и жительницу блокадного Ленинграда 91-летнюю Сорокину Елену Николаевну. Мусалан Тахманов передал ветеранам поздравления с Победой от Джалаладина Набиевича, приветственные адреса, материальную помощь и продовольственные наборы. Ранее ветеранов поздравили военный оркестр и школьники, которые исполнили песни военных лет.

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