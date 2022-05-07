В МВД Дагестана сообщили, что нельзя приносить на мероприятия 9 мая

1. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и их компоненты, средства взрывания и предметы, ими начинённые. 2. Оружие любого типа, в том числе самообороны, боеприпасы, составные части огнестрельного оружия, а также спецсредства. 3. Колющие или режущие предметы, ножи, иное холодное оружие, в том числе холодное оружие, являющееся элементом военной формы одежды (кортик), а также иные предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия. Исключение составляют маникюрные ножницы и пилочка для ногтей. 4. Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (в том числе пневмохлопушки), и иные вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к травмам, воспламенению и задымлению. 5. Любые предметы, внешне напоминающие запрещённые предметы или их копии и аналоги. 6. Средства маскировки или предметы, затрудняющие установление личности. 7. Аэрозольные баллончики, сжатые и сжиженные газы. Исключение составляют карманные зажигалки. 8. Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов. Исключение составляют спички. 9. Воспламеняющиеся твёрдые вещества, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы. 10. Окисляющие вещества и органические перекиси. 11. Источники ионизирующих излучений, радиоактивные и делящие материалы, токсичные химические вещества, аварийно-химически опасные вещества, химические реактивы и средства бытовой химии. 12. Материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, содержащие нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику или символику экстремистских организаций, или направленные на дискриминацию любого рода против страны, лица или группы лиц по признаку расы, цвета кожи, этнического, Национального или социального происхождения и статуса, по месту рождения, финансовому состоянию или иного статуса, пола, инвалидности, языка, религии, политических или иных убеждений, или по любой другой причине, включая баннеры, флаги, символику и атрибутику, листовки, одежду, но не ограничиваясь ими. 13. Средства защиты тела: бронежилеты, корсеты, кроме обусловленных медицинскими показаниями. 14. Наркотические, психотропные, токсические вещества, их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств, а также медицинские шприцы и иглы для шпекций. Исключение составляют иньекционные препараты, медицинские шприцы и иглы при предъявлении медицинских документов на необходимость их использования. 15. Стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки. 16. Все виды жидкостей в любых объемах, в том числе парфюмерию, а также прозрачные пластиковые контейнеры для продуктов. 17. Продукты питания (такие как яйца, кетчуп, майонез и т.д.). 18. Алкогольные напитки. 19. Громоздкие предметы, сумма трех измерений которых по длине, ширине высоте превышает 150 сантиметров. 20. Флаги и баннеры, размеры которых превышают 2×1,5 м. Исключение составляют флаги до 2х1,5 м. только из не пожароопасных материалов. 21. Древки для флагов или плакатов любого типа. Исключение составляют гибкие пластмассовые или двойные древки (длина до 1 метра). 22. Рекламные материалы любого рода, печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания, или содержания, противоречащего общественному порядку и (или) морали (в том числе баннеры, транспаранты, плакаты, вывески и их аналоги). Исключение составляют религиозные книги для личного пользования. 23. Технические средства, способные помешать проведению охранных мероприятий. 24. Беспилотные воздушные суда любой максимальной взлётной массы и беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, воздушные змеи. 25. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъёмки. Исключение составляет оборудование аккредитованных представителей сми. 28. Любые сыпучие вещества независимо от объёма. Исключение составляют разрешённые лекарственные препараты в виде сыпучих веществ. 29. Другие вещества и предметы, представляющие опасность, а также запрещённые к обороту на территории Российской Федерации. Кроме того, нельзя приводить на мероприятия животных, кроме собак — проводников, имеющих паспорт и заполненный ветеринарный документ. Напомним, что все ограничения относятся также и к шествию «Бессмертный полк», который начнётся с площади Махачкалы в 15:00. Отметим, что все материалы, посвященные празднованию 9 мая вы можете найти по тегу Zнамя Победы.