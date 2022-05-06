ЗАМАНА - В Дагестане началась акция «Подарок ветерану»

В Дагестане началась акция «Подарок ветерану»

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06 мая, 2022. Пятница 15:12
В Дагестане началась акция «Подарок ветерану»

Политическая партия «Единая Россия» начала в Дагестане акцию «Подарок ветерану», в рамках которой депутаты и общественники партии навещают ветеранов и вручают им подарки.

В Дагестане началась акция «Подарок ветерану»
Общество

Так, председатель Комитета НС региона по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Юсуп Умавов посетил ветерана Великой Отечественной войны Галину Рейзову.

Рейзова отправилась на войну добровольно. Прошла службу на Сталинградском и Ленинградском фронтах, а также на Курской дуге. После войны она занимала должность учителя младших классов.

Умавов поздравил ветерана с наступающим Днем Победы, пожелал здоровья и поблагодарил за вклад в Победу, вручил букеты и другие подарки.

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взяты из открытых источников
 

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