Так, председатель Комитета НС региона по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Юсуп Умавов посетил ветерана Великой Отечественной войны Галину Рейзову.
Рейзова отправилась на войну добровольно. Прошла службу на Сталинградском и Ленинградском фронтах, а также на Курской дуге. После войны она занимала должность учителя младших классов.
Умавов поздравил ветерана с наступающим Днем Победы, пожелал здоровья и поблагодарил за вклад в Победу, вручил букеты и другие подарки.