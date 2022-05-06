Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс «Навигаторы детства 2.0»

Дагестан расположился среди 35 субъектов, которые присоединились к конкурсу. Победители мероприятия «Навигаторы детства 2.0» смогут претендовать на посты советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных и профессиональных образовательных заведениях. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно пройти регистрацию и заполнить анкету участника на портале Корпоративного университета Российского движения школьников rdsh.education. После регистрации необходимо опубликовать портфолио участника в личном кабинете на портале и пройти тест. Заявки принимаются до 13 мая. Итоги конкурса будут подведены не позднее 15 июля текущего года.