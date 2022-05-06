Дагестан расположился среди 35 субъектов, которые присоединились к конкурсу. Победители мероприятия «Навигаторы детства 2.0» смогут претендовать на посты советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных и профессиональных образовательных заведениях. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно пройти регистрацию и заполнить анкету участника на портале Корпоративного университета Российского движения школьников rdsh.education. После регистрации необходимо опубликовать портфолио участника в личном кабинете на портале и пройти тест. Заявки принимаются до 13 мая. Итоги конкурса будут подведены не позднее 15 июля текущего года.
Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс «Навигаторы детства 2.0»
- Автор Дарья
- 06 мая, 2022. Пятница 14:46
Министерство просвещения РФ и Российское движение школьников организует конкурс «Навигаторы детства 2.0».
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