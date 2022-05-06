ЗАМАНА - Стартовала выездная профильная смена «Альтаир. Весна»

Стартовала выездная профильная смена «Альтаир. Весна»

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06 мая, 2022. Пятница 14:12
Стартовала выездная профильная смена «Альтаир. Весна»

Праздничное отрытие профильной образовательной смены «Альтаир. Весна» прошло в ДГУНХ. Начала мероприятие и поприветствовала участников смены и.о. начальника Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» Аймесей Дибирова. 

Стартовала выездная профильная смена «Альтаир. Весна»
Общество

«Профильные смены позволяют тренировать и обучать подростков в комплексе и без отрыва от основного обучения. В будущем крайне много работы как у детей, так и у учителей, и я верю, что эта работа смены принесет плоды», — заявила Аймесей Дибирова.

Она напомнила и о формировании Республиканского центра «Альтаир» по подобию «Сириуса», который позволит найти и привлечь в науку и образование талантливых юных дагестанцев. Каждый месяц в центре будут проводить обучение для 200 учеников по трем категориям: наука, искусство и спорт.

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