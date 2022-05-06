Церемония стартовала с ленты о жизни героя. Далее выступил глава города Салман Дадаев, рассказавший о подвиге Нурмагомеда Гаджимагомедова. «Собравшиеся здесь помнят подвиги наших соотечественников со времен Великой Отечественной войны. Также мы будем хранить память о героизме Нурмагомеда. Сейчас мы лишь запускаем серию мероприятий в его честь», – подчеркнул мэр Махачкалы.
Имя Нурмагомеда Гаджимагомедова присвоено улице в Махачкале
- Автор Дарья
- 06 мая, 2022. Пятница 11:56
Праздничная церемония прошла сегодня, 6 мая, с участием вице-премьера РД Муслима Телякавова, руководителя Махачкалы Салмана Дадаева, семьи и вдовствующей супруги Нурмагомеда.
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