Имя Нурмагомеда Гаджимагомедова присвоено улице в Махачкале

Церемония стартовала с ленты о жизни героя. Далее выступил глава города Салман Дадаев, рассказавший о подвиге Нурмагомеда Гаджимагомедова. «Собравшиеся здесь помнят подвиги наших соотечественников со времен Великой Отечественной войны. Также мы будем хранить память о героизме Нурмагомеда. Сейчас мы лишь запускаем серию мероприятий в его честь», – подчеркнул мэр Махачкалы.