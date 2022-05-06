Начиная праздничное мероприятие, ректор вуза Муртазали Рабаданов вспомнил о подвигах жителей Дагестана во времена Великой Отечественной Войны и призвал юное поколение не забывать о них. «На данный момент в регионе осталось всего 28 участников ВОВ. Их число с каждым годом становится все меньше и меньше. Нам, со своей стороны, нужно оказывать им всяческое внимание и помощь. Поздравляю всех с праздником, желаю здоровья, отличной учебы и больших успехов», — заявил ректор ДГУ.
ДГУ присоединился к республиканской акции «Знамя Победы»
- Автор Дарья
- 06 мая, 2022. Пятница 10:12
ДГУ принял участие в региональной акции «Знамя Победы», инициатором которой выступил руководитель Дагестана Сергей Меликов, информирует пресс-службе университета.
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