ДГУ присоединился к республиканской акции «Знамя Победы»

Начиная праздничное мероприятие, ректор вуза Муртазали Рабаданов вспомнил о подвигах жителей Дагестана во времена Великой Отечественной Войны и призвал юное поколение не забывать о них. «На данный момент в регионе осталось всего 28 участников ВОВ. Их число с каждым годом становится все меньше и меньше. Нам, со своей стороны, нужно оказывать им всяческое внимание и помощь. Поздравляю всех с праздником, желаю здоровья, отличной учебы и больших успехов», — заявил ректор ДГУ.