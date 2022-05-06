Конкурс проектов в сфере противодействия идеологии терроризма стартует в Дагестане

Задача конкурса – сформировать условия для поддержки самых активных общественных групп в муниципальных образованиях республики, осуществляющих деятельность по противодействию идеологии терроризма, а также поощрить их за организацию антитеррористических мероприятий. По итогам конкурса будут выбраны 4 общественно-политические группы, каждая из которых получит денежный приз в размере 90 000 рублей. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно представить работы до 16 мая 2022 года в Дагестанский гуманитарный институт по адресу: Махачкала, улица Братьев Нурбагандовых, 37 (телефон: 8 (8722) 94-00-60. Итоги конкурса будут объявлены 19 мая.