ЗАМАНА - Конкурс проектов в сфере противодействия идеологии терроризма стартует в Дагестане

Конкурс проектов в сфере противодействия идеологии терроризма стартует в Дагестане

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06 мая, 2022. Пятница 09:45
Конкурс проектов в сфере противодействия идеологии терроризма стартует в Дагестане

В Дагестане начинается конкурс по поддержке работы общественных объединений в муниципалитетах на реализацию социально важных проектов в области противодействия идеологии терроризма, информирует пресс-служба Миннаца региона.  

Конкурс проектов в сфере противодействия идеологии терроризма стартует в Дагестане
Общество

Задача конкурса – сформировать условия для поддержки самых активных общественных групп в муниципальных образованиях республики, осуществляющих деятельность по противодействию идеологии терроризма, а также поощрить их за организацию антитеррористических мероприятий. По итогам конкурса будут выбраны 4 общественно-политические группы, каждая из которых получит денежный приз в размере 90 000 рублей. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно представить работы до 16 мая 2022 года в Дагестанский гуманитарный институт по адресу: Махачкала, улица Братьев Нурбагандовых, 37 (телефон: 8 (8722) 94-00-60. Итоги конкурса будут объявлены 19 мая.

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