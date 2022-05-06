Задача конкурса – сформировать условия для поддержки самых активных общественных групп в муниципальных образованиях республики, осуществляющих деятельность по противодействию идеологии терроризма, а также поощрить их за организацию антитеррористических мероприятий. По итогам конкурса будут выбраны 4 общественно-политические группы, каждая из которых получит денежный приз в размере 90 000 рублей. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно представить работы до 16 мая 2022 года в Дагестанский гуманитарный институт по адресу: Махачкала, улица Братьев Нурбагандовых, 37 (телефон: 8 (8722) 94-00-60. Итоги конкурса будут объявлены 19 мая.
Конкурс проектов в сфере противодействия идеологии терроризма стартует в Дагестане
- Автор Дарья
- 06 мая, 2022. Пятница 09:45
В Дагестане начинается конкурс по поддержке работы общественных объединений в муниципалитетах на реализацию социально важных проектов в области противодействия идеологии терроризма, информирует пресс-служба Миннаца региона.
Последнее от Дарья
- Ярмарки дагестанской продукции могут появиться в других регионах России
- Работа представительств Дагестана в регионах РФ будет активизирована
- Коллективу ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» представили нового гендиректора
- Руководители органов власти региона прошли обучение по противодействию терроризму
- Появился свежий тизер-трейлер приквела «Игры престолов» «Дом дракона»