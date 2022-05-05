ЗАМАНА - Кизлярский район в Дагестане первым начал сев риса

Кизлярский район в Дагестане первым начал сев риса

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05 мая, 2022. Четверг 12:35
Кизлярский район в Дагестане первым начал сев риса

Накануне первый заместитель руководителя Минсельхоза региона Шарип Шарипов побывал в Кизлярском районе, дабы ознакомиться с ходом сева риса, информирует пресс-служба ведомства.

Кизлярский район в Дагестане первым начал сев риса
Общество

Как заявляет пресс-служба министерства в АО «Кизлярагрокомплекс», на данный момент посеяно 60 га. Заместитель директора предприятия Мавлед Хизриев рассказал, что в 2022 году они планируют посеять рисом 2 000 га, в то время как в минувшем году было 1400 га. Почти пришло к завершению строительство 600 гектаров современных инженерных рисовых систем, на полях которых годами не обрабатывались в селе Кохановка. Ключевые работы осуществлены, прямо сейчас идет подготовка почвы, семена для посева в наличии.

Стоит отметить, что в текущем году Минсельхозом РФ поставлена цель увеличить площади под рисом не менее чем на 2 500 га.

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