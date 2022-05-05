Кизлярский район в Дагестане первым начал сев риса

Как заявляет пресс-служба министерства в АО «Кизлярагрокомплекс», на данный момент посеяно 60 га. Заместитель директора предприятия Мавлед Хизриев рассказал, что в 2022 году они планируют посеять рисом 2 000 га, в то время как в минувшем году было 1400 га. Почти пришло к завершению строительство 600 гектаров современных инженерных рисовых систем, на полях которых годами не обрабатывались в селе Кохановка. Ключевые работы осуществлены, прямо сейчас идет подготовка почвы, семена для посева в наличии.

Стоит отметить, что в текущем году Минсельхозом РФ поставлена цель увеличить площади под рисом не менее чем на 2 500 га.