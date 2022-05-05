ЗАМАНА - В Дагестане на выплату для семей с детьми от 8 до 17 лет подано 23 тысячи заявок

В Дагестане на выплату для семей с детьми от 8 до 17 лет подано 23 тысячи заявок

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05 мая, 2022. Четверг 11:12
В Дагестане на выплату для семей с детьми от 8 до 17 лет подано 23 тысячи заявок

В Дагестане на выплату для семей с детьми от 8 до 17 лет направлено 23 000 заявок.

В Дагестане на выплату для семей с детьми от 8 до 17 лет подано 23 тысячи заявок
Общество

Эти сведения раскрыл Пенсионный фонд региона. Клиентские службы Пенсионного фонда осуществляют работу без выходных, поэтому отправить заявку в праздничные выходные могут все желающие. Стоит заметить, что эти выплаты введены с 1 мая текущего года.

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