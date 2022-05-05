Эти сведения раскрыл Пенсионный фонд региона. Клиентские службы Пенсионного фонда осуществляют работу без выходных, поэтому отправить заявку в праздничные выходные могут все желающие. Стоит заметить, что эти выплаты введены с 1 мая текущего года.
В Дагестане на выплату для семей с детьми от 8 до 17 лет подано 23 тысячи заявок
- Автор Дарья
- 05 мая, 2022. Четверг 11:12
В Дагестане на выплату для семей с детьми от 8 до 17 лет направлено 23 000 заявок.
Эти сведения раскрыл Пенсионный фонд региона. Клиентские службы Пенсионного фонда осуществляют работу без выходных, поэтому отправить заявку в праздничные выходные могут все желающие. Стоит заметить, что эти выплаты введены с 1 мая текущего года.
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