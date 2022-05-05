Всероссийская акция «Парад у дома ветерана» прошла в Каспийске

Стоит напомнить, что Минмолодежи региона организует акцию в целях сохранения исторической памяти о героическом прошлом нашего отечества, событиях и участниках Великой Отечественной войны и в рамках празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Накануне парады у домов ветеранов проходили в Махачкале и Кизляре. До 9 мая парады пройдут в Буйнакске, Хасавюрте и в некоторых дворах столицы субъекта.