ЗАМАНА - Всероссийская акция «Парад у дома ветерана» прошла в Каспийске

Всероссийская акция «Парад у дома ветерана» прошла в Каспийске

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05 мая, 2022. Четверг 10:49
Всероссийская акция «Парад у дома ветерана» прошла в Каспийске

Вчера, 4 мая, в Каспийске провели Всероссийскую акцию «Парад у дома ветерана». Мероприятие проходило для ветеранов Багаудинова Мусы Мусаевича и Пономаревой Галины Сергеевны. 

Всероссийская акция «Парад у дома ветерана» прошла в Каспийске
Общество

Стоит напомнить, что Минмолодежи региона организует акцию в целях сохранения исторической памяти о героическом прошлом нашего отечества, событиях и участниках Великой Отечественной войны и в рамках празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Накануне парады у домов ветеранов проходили в Махачкале и Кизляре. До 9 мая парады пройдут в Буйнакске, Хасавюрте и в некоторых дворах столицы субъекта.

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