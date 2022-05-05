Стоит напомнить, что Минмолодежи региона организует акцию в целях сохранения исторической памяти о героическом прошлом нашего отечества, событиях и участниках Великой Отечественной войны и в рамках празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Накануне парады у домов ветеранов проходили в Махачкале и Кизляре. До 9 мая парады пройдут в Буйнакске, Хасавюрте и в некоторых дворах столицы субъекта.
Всероссийская акция «Парад у дома ветерана» прошла в Каспийске
- Автор Дарья
- 05 мая, 2022. Четверг 10:49
Вчера, 4 мая, в Каспийске провели Всероссийскую акцию «Парад у дома ветерана». Мероприятие проходило для ветеранов Багаудинова Мусы Мусаевича и Пономаревой Галины Сергеевны.
Последнее от Дарья
- В Дагестане на выплату для семей с детьми от 8 до 17 лет подано 23 тысячи заявок
- Вышел официальный трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби»
- Дагестанцы направили более 1 тыс. инициатив на конкурс «Моя страна – моя Россия»
- В России продлили временный запрет полетов в южные регионы
- В энергетической компании Дагестана сменился руководитель