ЗАМАНА - Санитарная акция по очистке Ирганайского водохранилища пройдет в Дагестане

Санитарная акция по очистке Ирганайского водохранилища пройдет в Дагестане

Автор
05 мая, 2022. Четверг 02:49
Санитарная акция по очистке Ирганайского водохранилища пройдет в Дагестане

В рамках национального проекта «Экология» 14 мая в Дагестане начнет работу Всероссийская добровольческая экологическая акция по уборке берегов «Вода России», информируют организаторы данной акции.

Санитарная акция по очистке Ирганайского водохранилища пройдет в Дагестане
Общество

«Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») осуществляется Минприроды РФ уже девятый год подряд. Ежегодно Акция увеличивает свою географию и на данный момент является крупнейшим добровольческим экологическим проектом в России, который объединил уже более 7 млн человек. Только за прошлый год в эко-субботниках в рамках акции «Вода России» приняло участие более 1,1 млн волонтеров», — заявляют организаторы.  Подробнее об акции можно узнать на сайте берег_добрых_дел.рф.

Прочитано 19 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top