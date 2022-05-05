Санитарная акция по очистке Ирганайского водохранилища пройдет в Дагестане

«Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») осуществляется Минприроды РФ уже девятый год подряд. Ежегодно Акция увеличивает свою географию и на данный момент является крупнейшим добровольческим экологическим проектом в России, который объединил уже более 7 млн человек. Только за прошлый год в эко-субботниках в рамках акции «Вода России» приняло участие более 1,1 млн волонтеров», — заявляют организаторы. Подробнее об акции можно узнать на сайте берег_добрых_дел.рф.