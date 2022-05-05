«Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») осуществляется Минприроды РФ уже девятый год подряд. Ежегодно Акция увеличивает свою географию и на данный момент является крупнейшим добровольческим экологическим проектом в России, который объединил уже более 7 млн человек. Только за прошлый год в эко-субботниках в рамках акции «Вода России» приняло участие более 1,1 млн волонтеров», — заявляют организаторы. Подробнее об акции можно узнать на сайте берег_добрых_дел.рф.
Санитарная акция по очистке Ирганайского водохранилища пройдет в Дагестане
- Автор Дарья
- 05 мая, 2022. Четверг 02:49
В рамках национального проекта «Экология» 14 мая в Дагестане начнет работу Всероссийская добровольческая экологическая акция по уборке берегов «Вода России», информируют организаторы данной акции.
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