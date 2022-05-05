ЗАМАНА - Дагестанские аграрии начали сбор урожая клубники

Дагестанские аграрии начали сбор урожая клубники

Автор
05 мая, 2022. Четверг 01:45
Дагестанские аграрии начали сбор урожая клубники

На ягодных полях республики стартовал сбор ранней клубники. В Дагестане крупным выращиванием клубники занимаются аграрии в 10 муниципалитетах, информирует пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Дагестанские аграрии начали сбор урожая клубники
Общество

«Первыми сбор клубники начали в Хасавюртовском районе. В муниципалитете клубнику выращивают на 255 гектарах. Главные площади находятся в селах Солнечное, Баташюрт и так далее. Каждый год республиканские аграрии едут за пределы субъекта за новым опытом, перенимая тот или иной современный агроприем, который позволяет увеличить урожайность. Сейчас в Дагестане удалось получить ранний урожай благодаря использованию конструкций из пленочных укрытий. Это дает аграриям конкурентное преимущество», — заявляет пресс-служба ведомства.

Прочитано 20 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top