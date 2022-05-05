Дагестанские аграрии начали сбор урожая клубники

«Первыми сбор клубники начали в Хасавюртовском районе. В муниципалитете клубнику выращивают на 255 гектарах. Главные площади находятся в селах Солнечное, Баташюрт и так далее. Каждый год республиканские аграрии едут за пределы субъекта за новым опытом, перенимая тот или иной современный агроприем, который позволяет увеличить урожайность. Сейчас в Дагестане удалось получить ранний урожай благодаря использованию конструкций из пленочных укрытий. Это дает аграриям конкурентное преимущество», — заявляет пресс-служба ведомства.