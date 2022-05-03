Перечень вакансий по программам можно просмотреть в разделе «Деятельность» - подраздел «Земский доктор», где желающий может выбрать для себя будущее место работы и сразу же оформить договор на трудоустройство. Отдел кадров ведомства принимает заявки каждый день с 14 до 17 часов.
Минздрав Дагестана предлагает медработникам принять участие в программе «Земский доктор»
- Автор Дарья
- 03 мая, 2022. Вторник 02:42
Министерство здравоохранения региона предлагает медикам трудоустройство по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в сельской местности или городах с населением до 50 000 жителей. Сведения об этом опубликованы на официальном сайте ведомства.
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