Сергей Меликов поздравил мусульман региона с праздником Ураза-Байрам

Руководитель РД Сергей Меликов поздравил мусульман региона с праздником Ураза-Байрам.

В своем поздравлении он отметил важность этого светлого праздника, который объединяет не просто семьи, а всю республику. Меликов поблагодарил Муфтият Дагестана за серьезный вклад в воспитание юного поколения и за помощь в благотворительной сфере. Полный текст можно прочитать на сайте Главы Дагестана.