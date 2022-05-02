ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил мусульман региона с праздником Ураза-Байрам

Сергей Меликов поздравил мусульман региона с праздником Ураза-Байрам

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02 мая, 2022. Понедельник 03:32
Сергей Меликов поздравил мусульман региона с праздником Ураза-Байрам

Руководитель РД Сергей Меликов поздравил мусульман региона с праздником Ураза-Байрам.

Сергей Меликов поздравил мусульман региона с праздником Ураза-Байрам
Общество

В своем поздравлении он отметил важность этого светлого праздника, который объединяет не просто семьи, а всю республику. Меликов поблагодарил Муфтият Дагестана за серьезный вклад в воспитание юного поколения и за помощь в благотворительной сфере. Полный текст можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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