Мэр столицы Салман Дадаев, приветствуя собравшихся, отметил важность профессии учителя.
С такими профессионалами, уверен он, у дагестанских детей есть все шансы проявить и преумножить свои таланты.
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Как сообщает сетевое издание mirmol.ru, его участниками стали более 80 учителей, среди которых ветераны педагогики и молодые учителя.
Мэр столицы Салман Дадаев, приветствуя собравшихся, отметил важность профессии учителя.
С такими профессионалами, уверен он, у дагестанских детей есть все шансы проявить и преумножить свои таланты.
Подробнее -здесь.
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