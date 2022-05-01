ЗАМАНА - Махачкалинская мэрия собрала педагогов на коллективном ифтаре

Махачкалинская мэрия собрала педагогов на коллективном ифтаре

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01 мая, 2022. Воскресенье 12:28
Махачкалинская мэрия собрала педагогов на коллективном ифтаре

Как сообщает сетевое издание mirmol.ru, его участниками стали более 80 учителей, среди которых ветераны педагогики и молодые учителя. 

Махачкалинская мэрия собрала педагогов на коллективном ифтаре
Общество

Мэр столицы Салман Дадаев, приветствуя собравшихся, отметил важность профессии учителя. 

С такими профессионалами, уверен он, у дагестанских детей есть все шансы проявить и преумножить свои таланты.

 

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