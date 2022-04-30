В селе Муги Глава Дагестана пообщался с местными жителями

В селе Муги Акушинского района лидер РД Сергей Меликов ознакомился с общественной зоной отдыха и поговорил с местными жителями.

Территорию общественного пространства благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в текущем году, стоимость проекта составила 4,4 миллиона рублей.

Как заметил руководитель Акушинского района Махач Абдулкеримов, парк удобно находится в центре села, рядом с памятником участникам Великой Отечественной войны, и является излюбленным местом времяпрепровождения жителей села.

В разговоре с мугинцами Сергей Меликов узнал про их положение дел в муниципалитете, принял их пожелания и просьбы.