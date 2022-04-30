ЗАМАНА - В селе Муги Глава Дагестана пообщался с местными жителями

В селе Муги Глава Дагестана пообщался с местными жителями

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30 апреля, 2022. Суббота 16:54
В селе Муги Глава Дагестана пообщался с местными жителями

В селе Муги Акушинского района лидер РД Сергей Меликов ознакомился с общественной зоной отдыха и поговорил с местными жителями.

В селе Муги Глава Дагестана пообщался с местными жителями
Общество

Территорию общественного пространства благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в текущем году, стоимость проекта составила 4,4 миллиона рублей.

Как заметил руководитель Акушинского района Махач Абдулкеримов, парк удобно находится в центре села, рядом с памятником участникам Великой Отечественной войны, и является излюбленным местом времяпрепровождения жителей села.

В разговоре с мугинцами Сергей Меликов узнал про их положение дел в муниципалитете, принял их пожелания и просьбы.

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