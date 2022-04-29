Глава Дагестана посетил Парк Победы в Леваши

Сегодня, 29 апреля, в рамках рабочей поездки в Левашинский район руководитель региона Сергей Меликов побывал в Парке Победы села Леваши.

Здесь лидер республики и глава района Шамиль Дабишев возложили цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны и побывали на Аллее Героев.

В завершение осмотра руководитель Дагестана и представители администрации района посадили в парке деревья. Как заметил Дабишев, эта территория стала центром притяжения всех жителей населенного пункта. Именно там проходят мероприятия, посвящённые Дню Победы, и другие важные для района события. В рамках проекта «Местные инициативы» в парке появились спортивно-игровая площадка для детей и мини-футбольное поле со специальным покрытием. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.