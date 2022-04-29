ЗАМАНА - В Дагестане 4 мая станет выходным в связи с празднованием Ураза-байрам

В Дагестане 4 мая станет выходным в связи с празднованием Ураза-байрам

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29 апреля, 2022. Пятница 12:03
В Дагестане 4 мая станет выходным в связи с празднованием Ураза-байрам

В связи с празднованием Ураза-байрам по поручению руководителя РД Сергея Меликова в регионе в текущем году 4 мая станет выходным днем.

В Дагестане 4 мая станет выходным в связи с празднованием Ураза-байрам
Общество

Соответствующий указ вчера, 28 апреля, подписал премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. Стоит отметить также, что в связи с празднованием «майских праздников» в регионе, как и по всей России, выходные начинаются с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

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