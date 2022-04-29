В Дагестане 4 мая станет выходным в связи с празднованием Ураза-байрам

В связи с празднованием Ураза-байрам по поручению руководителя РД Сергея Меликова в регионе в текущем году 4 мая станет выходным днем.

Соответствующий указ вчера, 28 апреля, подписал премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. Стоит отметить также, что в связи с празднованием «майских праздников» в регионе, как и по всей России, выходные начинаются с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.