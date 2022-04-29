ЗАМАНА - Российские космонавты вынесли в открытый космос копию Знамени Победы

Российские космонавты вынесли в открытый космос копию Знамени Победы

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29 апреля, 2022. Пятница 11:13
Российские космонавты вынесли в открытый космос копию Знамени Победы

Российские космонавты вынесли в открытый космос копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне.

Российские космонавты вынесли в открытый космос копию Знамени Победы
Общество

Космонавты Олег Артемьев, который также занимает пост корреспондента в ТАСС, и Денис Матвеев развернули флаг победы на многофункциональном лабораторном модуле "Наука" в преддверии 9 мая. На трансляции в это время заиграл гимн РФ.

Предложение развернуть знамя поступило от Артемьева. Об этом рассказал начальник пресс-службы агентства Роскосмос Дмитрий Струговец. "Идею развернуть копию Знамени Победы в открытом космосе предложил пару дней назад космонавт Олег Артемьев, написавшей о ней в пресс-службу компании. Его предложение было одобрено на всех уровнях. Идея никого не оставила равнодушным", — проинформировал Струговец в своем телеграм-канале.

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