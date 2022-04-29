«На 1 января текущего года в целом по конечным потребителям субъекта задолженность за потребленную электроэнергию в регионе составляет 15,5 млрд руб., уровень платежей – 77,9 процента», – заявил министр. Прирост задолженности за поставленную электроэнергию за прошлый год составил 2,3 млрд рублей. Большая доля задолженности приходится на компании ЖКХ – 3,2 млрд рублей (уровень оплаты – 8,5 процента). Задолженность граждан за электроэнергию по состоянию на 1 января текущего года составляет 7,3 млрд рублей (уровень платежей – 79,4 процента).
Долг дагестанцев за электричество в 2021 году вырос на 2,3 млрд рублей
- Автор Дарья
- 29 апреля, 2022. Пятница 09:48
Проблемы задолженности за электроэнергию в Дагестане влияют на состояние сетевого комплекса, проинформировал руководитель Минэнергетики региона Ризван Мурадов на собрании по итогам работы ведомства за минувший год.
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