Долг дагестанцев за электричество в 2021 году вырос на 2,3 млрд рублей

Автор Дарья

Проблемы задолженности за электроэнергию в Дагестане влияют на состояние сетевого комплекса, проинформировал руководитель Минэнергетики региона Ризван Мурадов на собрании по итогам работы ведомства за минувший год.