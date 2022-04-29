ЗАМАНА - Долг дагестанцев за электричество в 2021 году вырос на 2,3 млрд рублей

Долг дагестанцев за электричество в 2021 году вырос на 2,3 млрд рублей

Автор
29 апреля, 2022. Пятница 09:48
Долг дагестанцев за электричество в 2021 году вырос на 2,3 млрд рублей

Проблемы задолженности за электроэнергию в Дагестане влияют на состояние сетевого комплекса, проинформировал руководитель Минэнергетики региона Ризван Мурадов на собрании по итогам работы ведомства за минувший год.

Долг дагестанцев за электричество в 2021 году вырос на 2,3 млрд рублей
Общество

«На 1 января текущего года в целом по конечным потребителям субъекта задолженность за потребленную электроэнергию в регионе составляет 15,5 млрд руб., уровень платежей – 77,9 процента», – заявил министр. Прирост задолженности за поставленную электроэнергию за прошлый год составил 2,3 млрд рублей. Большая доля задолженности приходится на компании ЖКХ – 3,2 млрд рублей (уровень оплаты – 8,5 процента). Задолженность граждан за электроэнергию по состоянию на 1 января текущего года составляет 7,3 млрд рублей (уровень платежей – 79,4 процента).

Прочитано 38 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top