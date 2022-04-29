ЗАМАНА - В Дагестане с 1 мая и до 1 ноября введен особый противопожарный режим

В Дагестане с 1 мая и до 1 ноября введен особый противопожарный режим

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29 апреля, 2022. Пятница 09:18
В Дагестане с 1 мая и до 1 ноября введен особый противопожарный режим

С 1 мая и до 1 ноября в Дагестане вводится особый противопожарный режим. Постановление подписал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В Дагестане с 1 мая и до 1 ноября введен особый противопожарный режим
Общество

Данный режим будет введен в целях уменьшения числа пожаров, недопущения травматизма и гибели граждан при возгораниях в лесах республики в условиях повышенной пожарной опасности.

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