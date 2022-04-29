В Дагестане с 1 мая и до 1 ноября введен особый противопожарный режим

Автор Дарья

С 1 мая и до 1 ноября в Дагестане вводится особый противопожарный режим. Постановление подписал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.