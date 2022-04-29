«Из-за отсутствия вероятности наблюдения Луны месяц Рамадан в этом году будет завершен 30-дневным постом», – сообщили в Духовном управлении.
Праздник Ураза-байрам в Дагестане пройдет 2 мая
- Автор Дарья
- 29 апреля, 2022. Пятница 08:22
По полученным сведениям, в текущем году жители Дагестана отпразднуют религиозный праздник Ураза-байрам 2 мая, информирует Муфтият региона.
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