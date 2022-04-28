«С 29 апреля текущего года авиакомпания “Уральские авиалинии” начинает ежедневные полеты по маршруту Москва (Домодедово) – Махачкала – Москва (Домодедово). Рейсы будут осуществляться на самолетах “Airbus A320”, которые вмещают 162 человека», – заявляет пресс-служба аэропорта Махачкалы.
Уральские авиалинии открывают ежедневные рейсы из Махачкалы в Москву
- Автор Дарья
- 28 апреля, 2022. Четверг 16:16
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает в конце месяца рейсы из Махачкалы в Москву и обратно.