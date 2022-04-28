ЗАМАНА - В Гумбетовском районе Дагестана появился межпоселковый газопровод

В Гумбетовском районе Дагестана появился межпоселковый газопровод

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28 апреля, 2022. Четверг 16:09
В Гумбетовском районе Дагестана появился межпоселковый газопровод

В Гумбетовском районе Дагестана завершили строительство межпоселкового газопровода, длина которого достигает 21 км. Он предназначен для газификации следующих населенных пунктов: Аргвани, Гадарии Ново-Аргвани.

В Гумбетовском районе Дагестана появился межпоселковый газопровод
Общество

Подключиться к системе газоснабжения смогут 627 домов.

Проект реализовался в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021 – 2025 годы. Проектированием и возведением занималось ООО «Газпром межрегионгаз».

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