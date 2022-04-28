На площади Ленина развернули мобильную станцию для переливания крови

На главной площади Махачкалы разместили мобильный пункт для переливания крови. Перед сдачей желающие проходят так называемый «путь донора» - заполняют персональную карту, врачи проверяют уровень гемоглобина и измеряют давление.

Здесь же можно определить свою группу крови и резус. Если все показатели находятся в норме – человек может стать донором.

Каждый день в донорской крови нуждаются более тысячи жителей региона. Врачи призывают поучаствовать в акции «Мы вместе» и возможно спасти чью-то жизнь. Подобные мероприятия организуются регулярно в различных городах и районах страны. Если вы не успеваете сдать кровь сегодня, это можно сделать в будние дни, обратившись в региональную станцию переливания по адресу Атаева, 3, с 8:30 до 14:00.