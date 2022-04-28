ЗАМАНА - «Nordwind Airlines» запускает прямые рейсы между Махачкалой и Петербургом

«Nordwind Airlines» запускает прямые рейсы между Махачкалой и Петербургом

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28 апреля, 2022. Четверг 14:45
«Nordwind Airlines» запускает прямые рейсы между Махачкалой и Петербургом

Авиакомпания «Nordwind Airlines» с 29 апреля открывает прямые полеты между Махачкалой и Санкт-Петербургом.

«Nordwind Airlines» запускает прямые рейсы между Махачкалой и Петербургом
Общество

Рейсы по данному маршруту будут проходить каждый день (кроме пятницы).  Согласно расписанию, рейс из Махачкалы в Петербург будет проходить в дневное время, вылет из северной столицы – утром. Время в пути составит 4 часа 20 минут. Стоит напомнить, что прямые рейсы по этому направлению осуществляют также авиакомпании «Победа» и «Россия».

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