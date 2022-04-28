Рейсы по данному маршруту будут проходить каждый день (кроме пятницы). Согласно расписанию, рейс из Махачкалы в Петербург будет проходить в дневное время, вылет из северной столицы – утром. Время в пути составит 4 часа 20 минут. Стоит напомнить, что прямые рейсы по этому направлению осуществляют также авиакомпании «Победа» и «Россия».
«Nordwind Airlines» запускает прямые рейсы между Махачкалой и Петербургом
- Автор Дарья
- 28 апреля, 2022. Четверг 14:45
Авиакомпания «Nordwind Airlines» с 29 апреля открывает прямые полеты между Махачкалой и Санкт-Петербургом.