Как он заявил, если в минувшем году сервис "Поступление в вуз онлайн" работал только для поступления на бюджетные места, то в 2022 году он поможет и в поступлении на внебюджетные, "независимо от формы обучения".
Абитуриенты могут не подавать оригиналы документов, если они есть на "Госуслугах"
- Автор Дарья
- 28 апреля, 2022. Четверг 14:11
Поступающие в отечественные университеты через сайт госуслуг могут не подавать оригиналы документов, если данные прошли подтверждение на сайте, проинформировал глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.