Абитуриенты могут не подавать оригиналы документов, если они есть на "Госуслугах"

Автор Дарья

Поступающие в отечественные университеты через сайт госуслуг могут не подавать оригиналы документов, если данные прошли подтверждение на сайте, проинформировал глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.