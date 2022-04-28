ЗАМАНА - Дагестанскую туриндустрию ждут проверки

Дагестанскую туриндустрию ждут проверки

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28 апреля, 2022. Четверг 13:43
Дагестанскую туриндустрию ждут проверки

С такой просьбой обратился к МВД по региону руководитель Минтуризма Эмин Мерданов. Он заметил, что уже составлен список незаконных поставщиков туристических услуг и передан для проверки их работы.

Дагестанскую туриндустрию ждут проверки
Общество

Мерданов добавил, что с мая этого года специальная команда будет проверять отели и другие места размещения гостей на соблюдение ими требований по антитеррористической защищенности. МВД региона в ответ на данную просьбу ответило, что силы и возможности для этого у них существуют и они готовы реагировать на все инциденты.

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