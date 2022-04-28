ЗАМАНА - Руководитель РД Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем работников скорой медицинской помощи

Руководитель РД Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем работников скорой медицинской помощи

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28 апреля, 2022. Четверг 10:43
Руководитель РД Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем работников скорой медицинской помощи

Руководитель Дагестана Сергей Меликов поздравил жителей региона с Днем работников скорой медицинской помощи.

Руководитель РД Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем работников скорой медицинской помощи
Общество

В своем поздравлении он вспомнил историю появления праздника и отметил огромную важность работы сотрудников медицинской помощи. Далее он пожелал медикам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и благополучия.  Полный текст поздравления можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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