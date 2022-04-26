В Дагестане начали капремонт автомобильной дороги Махачкала – Буйнакск – Леваши – В.Гуниб на участке км 12 – км 23

Эта региональная автодорога соединяет горные районы и оновную часть республики с Махачкалой, являясь важной составной частью инфраструктуры, которая способствует экономическому росту и решению соцзадач районов в зоне тяготения. На данный момент на объекте осуществляются работы по уширению земляного полотна со снятием растительного и плодородного слоев, идет уплотнение основания насыпи, отсыпка и планировка грунта для размещения насыпи земляного полотна с послойным уплотнением.