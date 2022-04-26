ЗАМАНА - В Дагестане начали капремонт автомобильной дороги Махачкала – Буйнакск – Леваши – В.Гуниб на участке км 12 – км 23

В Дагестане начали капремонт автомобильной дороги Махачкала – Буйнакск – Леваши – В.Гуниб на участке км 12 – км 23

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26 апреля, 2022. Вторник 13:44
В Дагестане начали капремонт автомобильной дороги Махачкала – Буйнакск – Леваши – В.Гуниб на участке км 12 – км 23

Одним из главных объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году стала автомобильная дорога Махачкала-Буйнакск-Леваши-Верхний Гуниб на участке км 12 – км 23.

В Дагестане начали капремонт автомобильной дороги Махачкала – Буйнакск – Леваши – В.Гуниб на участке км 12 – км 23
Общество

Эта региональная автодорога соединяет горные районы и оновную часть республики с Махачкалой, являясь важной составной частью инфраструктуры, которая способствует экономическому росту и решению соцзадач районов в зоне тяготения. На данный момент на объекте осуществляются работы по уширению земляного полотна со снятием растительного и плодородного слоев, идет уплотнение основания насыпи, отсыпка и планировка грунта для размещения насыпи земляного полотна с послойным уплотнением.

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