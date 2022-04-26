Эта региональная автодорога соединяет горные районы и оновную часть республики с Махачкалой, являясь важной составной частью инфраструктуры, которая способствует экономическому росту и решению соцзадач районов в зоне тяготения. На данный момент на объекте осуществляются работы по уширению земляного полотна со снятием растительного и плодородного слоев, идет уплотнение основания насыпи, отсыпка и планировка грунта для размещения насыпи земляного полотна с послойным уплотнением.
В Дагестане начали капремонт автомобильной дороги Махачкала – Буйнакск – Леваши – В.Гуниб на участке км 12 – км 23
- Автор Дарья
- 26 апреля, 2022. Вторник 13:44
Одним из главных объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году стала автомобильная дорога Махачкала-Буйнакск-Леваши-Верхний Гуниб на участке км 12 – км 23.
Последнее от Дарья
- Sony Pictures выпустит третью часть «Венома»
- В Дагестане проходит благотворительная акция «Красная гвоздика»
- Более 60 тысяч человек остались без воды в Избербаше из-за аварии на водопроводе
- Семьям погибших военнослужащих Гумбета вручили ордена Мужества
- Дагтехкадастр охватил комплексными кадастровыми работами село Цада Хунзахского района