Народный фронт призывает Минприроды РД ликвидировать свалки в трех муниципалитетах

Так, они обнаружили стихийные свалки в Хасавюрте, в селе Нижнее Казанище Буйнакского района и в селе Чирката Унцукульского района. Как заметил сопредседатель республиканского штаба ОНФ в регионе Зайдин Джамбулатов, такие стихийные мусорные свалки заметно вредят экологии. «Они загрязняют почву и водоемы, угрожая санитарно-эпидемиологическому благополучию граждан. Наша цель не только их устранить, но и остановить какой-либо вывоз отходов на эти территории», — заявил Джамбулатов.