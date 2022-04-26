ЗАМАНА - Народный фронт призывает Минприроды РД ликвидировать свалки в трех муниципалитетах

Народный фронт призывает Минприроды РД ликвидировать свалки в трех муниципалитетах

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26 апреля, 2022. Вторник 10:11
Народный фронт призывает Минприроды РД ликвидировать свалки в трех муниципалитетах

Активисты ОНФ в Дагестане занимаются вопросом устранения стихийных свалок.

Народный фронт призывает Минприроды РД ликвидировать свалки в трех муниципалитетах
Общество

Так, они обнаружили стихийные свалки в Хасавюрте, в селе Нижнее Казанище Буйнакского района и в селе Чирката Унцукульского района. Как заметил сопредседатель республиканского штаба ОНФ в регионе Зайдин Джамбулатов, такие стихийные мусорные свалки заметно вредят экологии. «Они загрязняют почву и водоемы, угрожая санитарно-эпидемиологическому благополучию граждан. Наша цель не только их устранить, но и остановить какой-либо вывоз отходов на эти территории», — заявил Джамбулатов.

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