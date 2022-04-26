ЗАМАНА - «Матери России» РД провели викторину ко Дню Победы

«Матери России» РД провели викторину ко Дню Победы

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26 апреля, 2022. Вторник 08:20
«Матери России» РД провели викторину ко Дню Победы

Представители республиканского отделения ВОД «Матери России» на площадке Центральной библиотеки имени Фазу Алиевой провели викторину «Уходит время, с нами остается память», которая приурочена к празднованию 9 мая, информирует пресс-служба общественного движения.

«Матери России» РД провели викторину ко Дню Победы
Общество

Мероприятие проходило в рамках Женского клуба - проекта РО ВОД «Матери России». Начиная викторину, руководитель библиотеки, депутат Городского собрания Мадина Темирова заметила, что День Победы для целого поколения россиян с детства считается самым главным праздником года.

«На фоне событий, который происходят сейчас в мире, крайне важно беречь историю родины, рассказывать о ней детям, учить их распознавать реальные ценности», — заявила Темирова.

Участницы клуба посетили мероприятие с фотографиями своих родных – фронтовиков, рассказы о которых были крайне трогательными. Память о них, об их героизме и военных заслугах будет вечно жить в сердцах людей.

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