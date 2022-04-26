Для школьников Каспийска провели открытый урок о создании комфортной городской среды

Школьникам рассказали о том, что с 15 апреля в России началось Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в следующем году. Голосование дает возможность горожанам самостоятельно выбирать парки, скверы и иные общественные места, которые будут благоустроены в 2023 году. Дети активно участвовали в теме урока, рассказав о том, что они сами хотели бы улучшить в своем городе. Многие из них участвуют в рейтинговом голосовании уже во 2 раз, а проекты, выбранные ими в 2021 году, в текущем году уже реализуются. Подростки призвали жителей Каспийска проявить активную гражданскую позицию и поучаствовать в рейтинговом голосовании, так как именно от них зависит будущее города.