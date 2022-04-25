Стоит напомнить, что мероприятия пройдут 9 мая в Каспийске и Махачкале. Регистрация желающих проводится на сайте «DOBRO.RU» по следующим ссылкам: https://dobro.ru/event/10169116 и https://dobro.ru/event/10169120.
Стартовала регистрация на вхождение в волонтерский корпус по проведению Парада Победы и акции «Бессмертный полк»
- Автор Дарья
- 25 апреля, 2022. Понедельник 15:39
Регистрация на вхождение в волонтерский корпус по проведению Парада Победы и акции «Бессмертный полк» стала доступна для желающих.
Последнее от Дарья
- Red Wings стала базовой авиакомпанией аэропорта Махачкалы
- Участник «эндирейской» бандгруппы в Дагестане получил 9 лет в колонии
- За пособничество террористам в Дагестане местному жителю грозит 10 лет колонии
- Махачкала присоединилась ко Всероссийской тренировке #ДЕТИСПОРТА
- Экс-глава АГС «Строй» подозревается в краже 10 млн рублей из бюджета Дагестана