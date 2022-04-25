Стартовала регистрация на вхождение в волонтерский корпус по проведению Парада Победы и акции «Бессмертный полк»

Автор Дарья

Регистрация на вхождение в волонтерский корпус по проведению Парада Победы и акции «Бессмертный полк» стала доступна для желающих.