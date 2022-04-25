ЗАМАНА - Стартовала регистрация на вхождение в волонтерский корпус по проведению Парада Победы и акции «Бессмертный полк»

Стартовала регистрация на вхождение в волонтерский корпус по проведению Парада Победы и акции «Бессмертный полк»

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25 апреля, 2022. Понедельник 15:39
Стартовала регистрация на вхождение в волонтерский корпус по проведению Парада Победы и акции «Бессмертный полк»

Регистрация на вхождение в волонтерский корпус по проведению Парада Победы и акции «Бессмертный полк» стала доступна для желающих.

Стартовала регистрация на вхождение в волонтерский корпус по проведению Парада Победы и акции «Бессмертный полк»
Общество

Стоит напомнить, что мероприятия пройдут 9 мая в Каспийске и Махачкале. Регистрация желающих проводится на сайте «DOBRO.RU» по следующим ссылкам: https://dobro.ru/event/10169116 и https://dobro.ru/event/10169120.

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