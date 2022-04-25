ЗАМАНА - Red Wings стала базовой авиакомпанией аэропорта Махачкалы

Red Wings стала базовой авиакомпанией аэропорта Махачкалы

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25 апреля, 2022. Понедельник 16:27
Red Wings стала базовой авиакомпанией аэропорта Махачкалы

Авиакомпания Red Wings стала первой на данный момент базовой авиакомпанией аэропорта Махачкалы, об этом проинформировал на пресс-конференции в аэропорту премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Red Wings стала базовой авиакомпанией аэропорта Махачкалы
Общество

«С 25 апреля Red Wings начнет базировку в аэропорту Махачкалы одного из своих самолетов SSJ100. С 25 апреля лайнер осуществляет рейсы из Махачкалы и будет поддерживать рост маршрутной сети авиакомпании из региона, — сказал Абдулмуслимов.

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