«С 25 апреля Red Wings начнет базировку в аэропорту Махачкалы одного из своих самолетов SSJ100. С 25 апреля лайнер осуществляет рейсы из Махачкалы и будет поддерживать рост маршрутной сети авиакомпании из региона, — сказал Абдулмуслимов.
Red Wings стала базовой авиакомпанией аэропорта Махачкалы
- Автор Дарья
- 25 апреля, 2022. Понедельник 16:27
Авиакомпания Red Wings стала первой на данный момент базовой авиакомпанией аэропорта Махачкалы, об этом проинформировал на пресс-конференции в аэропорту премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.
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