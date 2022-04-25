"Мы ежегодно наблюдаем, как увеличивается число гостевых домов, особенно в горной части региона. Если в 2020 году в реестр гостевых домов было включено 65 объектов, то к 2022 году в списке министерства официально зафиксировано 88", — заявляет пресс-служба.
В Дагестане за два года появилось более 20 новых гостевых домов
- Автор Дарья
- 25 апреля, 2022. Понедельник 11:40
Более 20 новых гостевых домов начали впервые принимать туристов за 2 минувших года в Дагестане. В общем в регионе их насчитывают 88, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтуризма республики.
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