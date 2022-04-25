ЗАМАНА - В Дагестане за два года появилось более 20 новых гостевых домов

В Дагестане за два года появилось более 20 новых гостевых домов

Автор
25 апреля, 2022. Понедельник 11:40
В Дагестане за два года появилось более 20 новых гостевых домов

Более 20 новых гостевых домов начали впервые принимать туристов за 2 минувших года в Дагестане. В общем в регионе их насчитывают 88, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтуризма республики.

В Дагестане за два года появилось более 20 новых гостевых домов
Общество

"Мы ежегодно наблюдаем, как увеличивается число гостевых домов, особенно в горной части региона. Если в 2020 году в реестр гостевых домов было включено 65 объектов, то к 2022 году в списке министерства официально зафиксировано 88", — заявляет пресс-служба.

Прочитано 20 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top