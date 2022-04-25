В Дагестане за два года появилось более 20 новых гостевых домов

Автор Дарья

Более 20 новых гостевых домов начали впервые принимать туристов за 2 минувших года в Дагестане. В общем в регионе их насчитывают 88, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтуризма республики.