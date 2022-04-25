Минобрнауки РД объявляет о приеме заявок на вакантные должности в Российско-таджикских школах

Открытие Российско-таджикских школ на территории Таджикистана пройдет 1 сентября текущего года.

Министерство образования и науки Дагестана принимает заявки для рассмотрения кандидатур на руководящие и педагогические должности учебных заведений.

Школы в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде будут оснащаться современными средствами обучения и учебными лабораториями. Обучение будет осуществляться в соответствии с ФГОС.

Зарплата учителей будет составлять около 70 000 рублей. Сотрудники школ будут обеспечены жильем и проездом к месту работы.

Заявки принимаются по электронному адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 25 апреля. Форма для заполнения находится тут: http://www.dagminobr.ru/deyatelnost/otkritie_rossiyskotadjikskih_shkol