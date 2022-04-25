ЗАМАНА - Дагестанка Сабина Асланова стала призером заключительного этапа ВсОШ по обществу

Дагестанка Сабина Асланова стала призером заключительного этапа ВсОШ по обществу

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25 апреля, 2022. Понедельник 08:24
Дагестанка Сабина Асланова стала призером заключительного этапа ВсОШ по обществу
Дагестанская ученица Сабина Асланова стала призером финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществу.
Дагестанка Сабина Асланова стала призером заключительного этапа ВсОШ по обществу
Общество

Девочка проходит обучение в махачкалинской гимназии №13. Она также проходила подготовку к олимпиаде в Региональном центре по выявлению и развитию таланта обучающихся ГАОУ ВО "ДГУНХ". Ее успех позволит ей поступить в университет без ЕГЭ и экзаменов.

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