Девочка проходит обучение в махачкалинской гимназии №13. Она также проходила подготовку к олимпиаде в Региональном центре по выявлению и развитию таланта обучающихся ГАОУ ВО "ДГУНХ". Ее успех позволит ей поступить в университет без ЕГЭ и экзаменов.
Дагестанка Сабина Асланова стала призером заключительного этапа ВсОШ по обществу
- Автор Дарья
- 25 апреля, 2022. Понедельник 08:24
Дагестанская ученица Сабина Асланова стала призером финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществу.
Последнее от Дарья
- HBO потратил 200 млн долларов на сериал «Дом дракона»
- Дагестанка Сабина Асланова стала призером заключительного этапа ВсОШ по обществу
- В Дагестане объявлен лучший воспитатель региона
- В кинотеатрах "Москино" перед сеансами будут показывать видеоролик о Дагестане
- Буйнакску предстоит выбрать объекты для благоустройства