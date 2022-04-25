Девочка проходит обучение в махачкалинской гимназии №13. Она также проходила подготовку к олимпиаде в Региональном центре по выявлению и развитию таланта обучающихся ГАОУ ВО "ДГУНХ". Ее успех позволит ей поступить в университет без ЕГЭ и экзаменов.