ЗАМАНА - В Дагестане объявлен лучший воспитатель региона

В Дагестане объявлен лучший воспитатель региона

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25 апреля, 2022. Понедельник 08:16
В Дагестане объявлен лучший воспитатель региона
Праздничную церемонию закрытия конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольного образования «Воспитатель года Дагестана – 2022» провели во Дворце культуры.
В Дагестане объявлен лучший воспитатель региона
Общество
Председатель Комитета по образованию и науке Народного собрания региона Елена Павлюченко поприветствовала всех, кто посетил мероприятие, выразив благодарность участникам конкурса за их работу и ответственное отношение к профессии.
В этом году конкурс «Воспитатель года Дагестана» был организован в 12 раз. На протяжении 5 дней участники мероприятия делились опытом и показывали свои умения в педагогическом мастерстве. Они проходили испытания «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми».
Подробнее можно прочитать на сайте Минобрнауки Дагестана.
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