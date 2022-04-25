В Дагестане объявлен лучший воспитатель региона

Председатель Комитета по образованию и науке Народного собрания региона Елена Павлюченко поприветствовала всех, кто посетил мероприятие, выразив благодарность участникам конкурса за их работу и ответственное отношение к профессии.

В этом году конкурс «Воспитатель года Дагестана» был организован в 12 раз. На протяжении 5 дней участники мероприятия делились опытом и показывали свои умения в педагогическом мастерстве. Они проходили испытания «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми».