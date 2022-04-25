Более 20 000 человек собрал Региональный ифтар на Анжи-арене в Каспийске

Автор Дарья

Более 20 000 человек посетили Региональный ифтар на Анжи-Арене в Каспийске. Мероприятие прошло при поддержке Муфтията региона и благотворительного фонда «Инсан».