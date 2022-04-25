ЗАМАНА - Более 20 000 человек собрал Региональный ифтар на Анжи-арене в Каспийске

Более 20 000 человек собрал Региональный ифтар на Анжи-арене в Каспийске

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25 апреля, 2022. Понедельник 00:02
Более 20 000 человек собрал Региональный ифтар на Анжи-арене в Каспийске

Более 20 000 человек посетили Региональный ифтар на Анжи-Арене в Каспийске. Мероприятие прошло при поддержке Муфтията региона и благотворительного фонда «Инсан».

Более 20 000 человек собрал Региональный ифтар на Анжи-арене в Каспийске
Общество

Ифтар посетили Муфтий республики шейх Ахмад Афанди, а также руководитель региона Сергей Меликов. В акции также поучаствовали гости соседних субъектов: Муфтий РТ Камиль Хазрат Самигуллин, Муфтий Кировской области Зуфар Галиуллин, заместитель Муфтия Чечни Ансар Хетиев, заместитель Муфтия Карачаево-Черкесской Республики Мухаммад Эркенов и другие известные деятели.

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