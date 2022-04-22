ЗАМАНА - Более 500 книг отправили детям Донбасса из Дагестана

Более 500 книг отправили детям Донбасса из Дагестана

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22 апреля, 2022. Пятница 16:23
Более 500 книг отправили детям Донбасса из Дагестана

Депутат Государственной Думы РФ Гасанов Джамаладин принял участие во всероссийской акции «Книги – Донбассу», инициированной и поддержанной партией «Единая Россия».

Более 500 книг отправили детям Донбасса из Дагестана
Общество

«…У детей Донбасса должно быть все необходимое для полноценного образования и развития в привычной русскоязычной среде…» отметил Гасанов Джамаладин Набиевич в беседе со своими помощниками, которые приняли самое активное участие в сборе и отправке в пострадавшие регионы Украины школьных учебников, энциклопедий, художественной литературы для детей и подростков. Напомним, что идея проведения акции родилась по итогам встречи с представителями правительства Донецкой и Луганской народных республик в Госдуме РФ.

А 21 марта «Единая Россия» запустила акцию «Книги — Донбассу» для сбора книг на русском языке, которые пополнят книжный фонд библиотек ЛНР и ДНР, в том числе школьных. За время акции было собрано более 90 тыс. печатных изданий.

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