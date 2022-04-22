ЗАМАНА - Ветеранам боевых действий Кайтагского района вручили денежные сертификаты

Ветеранам боевых действий Кайтагского района вручили денежные сертификаты

Автор
22 апреля, 2022. Пятница 17:01
Ветеранам боевых действий Кайтагского района вручили денежные сертификаты

22 апреля в администрации района провели церемонию вручения жилищных сертификатов участникам афганских и венгерских событий, информирует пресс-служба администрации муниципалитета.

Ветеранам боевых действий Кайтагского района вручили денежные сертификаты
Общество

Начиная мероприятие, Халитбек Халитбеков заметил, что эти документы вручаются героям военных действий в соответствии с приказом Минтруда региона с целью улучшения их жизненных условий. «Дорогие ветераны, от имени руководителя муниципалитета Алима Темирбулатова и от себя лично сердечно поздравляю вас с получением жилищных сертификатов! Мы желаем вам долгих лет жизни и отличного здоровья!» – заявил он, после чего вручил обоим участникам боевых действий денежные сертификаты.

Прочитано 36 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top