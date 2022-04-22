Ветеранам боевых действий Кайтагского района вручили денежные сертификаты

Начиная мероприятие, Халитбек Халитбеков заметил, что эти документы вручаются героям военных действий в соответствии с приказом Минтруда региона с целью улучшения их жизненных условий. «Дорогие ветераны, от имени руководителя муниципалитета Алима Темирбулатова и от себя лично сердечно поздравляю вас с получением жилищных сертификатов! Мы желаем вам долгих лет жизни и отличного здоровья!» – заявил он, после чего вручил обоим участникам боевых действий денежные сертификаты.

