Начиная мероприятие, Халитбек Халитбеков заметил, что эти документы вручаются героям военных действий в соответствии с приказом Минтруда региона с целью улучшения их жизненных условий.
«Дорогие ветераны, от имени руководителя муниципалитета Алима Темирбулатова и от себя лично сердечно поздравляю вас с получением жилищных сертификатов! Мы желаем вам долгих лет жизни и отличного здоровья!» – заявил он, после чего вручил обоим участникам боевых действий денежные сертификаты.
Ветеранам боевых действий Кайтагского района вручили денежные сертификаты
- Автор Дарья
- 22 апреля, 2022. Пятница 17:01
22 апреля в администрации района провели церемонию вручения жилищных сертификатов участникам афганских и венгерских событий, информирует пресс-служба администрации муниципалитета.
Начиная мероприятие, Халитбек Халитбеков заметил, что эти документы вручаются героям военных действий в соответствии с приказом Минтруда региона с целью улучшения их жизненных условий.
«Дорогие ветераны, от имени руководителя муниципалитета Алима Темирбулатова и от себя лично сердечно поздравляю вас с получением жилищных сертификатов! Мы желаем вам долгих лет жизни и отличного здоровья!» – заявил он, после чего вручил обоим участникам боевых действий денежные сертификаты.
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