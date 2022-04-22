ЗАМАНА - Яхья Бучаев утвержден главой Минобрнауки Дагестана

Яхья Бучаев утвержден главой Минобрнауки Дагестана

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22 апреля, 2022. Пятница 08:16
Яхья Бучаев утвержден главой Минобрнауки Дагестана

Яхья Бучаев, управляющий ведомством в статусе врио, утвержден в должности руководителя Минобрнауки РД.

Яхья Бучаев утвержден главой Минобрнауки Дагестана
Общество

Постановление о его назначении в среду, 20 апреля, подписал глава региона Сергей Меликов.

Стоит напомнить, что в прошлом Бучаев занимал пост ректора ДГУНХ.

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