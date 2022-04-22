Постановление о его назначении в среду, 20 апреля, подписал глава региона Сергей Меликов.
Стоит напомнить, что в прошлом Бучаев занимал пост ректора ДГУНХ.
Яхья Бучаев, управляющий ведомством в статусе врио, утвержден в должности руководителя Минобрнауки РД.
Постановление о его назначении в среду, 20 апреля, подписал глава региона Сергей Меликов.
Стоит напомнить, что в прошлом Бучаев занимал пост ректора ДГУНХ.
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