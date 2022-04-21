Акция началась на главной площади Махачкалы. Торжественная колонна в составе ветеранов и сотрудников ТОКСа, ДОСААФ, Юнармии, сообщества «Волонтеры Победы» в сопровождении оркестра прошла до парка имени Ленинского комсомола к памятнику Воину-освободителю, где был организован праздничный митинг.
Сергей Меликов совместно с членами республиканского правительства и общественными деятеми возложил цветы к памятнику, почтив память погибших героев во времена Великой Отечественной войны. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.