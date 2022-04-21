ЗАМАНА - Сергей Меликов принял участие в открытии патриотической акции «Вахта памяти»

Сергей Меликов принял участие в открытии патриотической акции «Вахта памяти»

Автор
21 апреля, 2022. Четверг 15:12
Сергей Меликов принял участие в открытии патриотической акции «Вахта памяти»

51-й региональный слет ТОКС и патриотическая акция «Вахта Памяти», приуроченная к 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, прошли 21 апреля в Махачкале с участием руководителя региона Сергея Меликова.

Сергей Меликов принял участие в открытии патриотической акции «Вахта памяти»
Общество

Акция началась на главной площади Махачкалы. Торжественная колонна в составе ветеранов и сотрудников ТОКСа, ДОСААФ, Юнармии, сообщества «Волонтеры Победы» в сопровождении оркестра прошла до парка имени Ленинского комсомола к памятнику Воину-освободителю, где был организован праздничный митинг.

Сергей Меликов совместно с членами республиканского правительства и общественными деятеми возложил цветы к памятнику, почтив память погибших героев во времена Великой Отечественной войны. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

 

Прочитано 36 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top