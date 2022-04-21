Сергей Меликов принял участие в открытии патриотической акции «Вахта памяти»

51-й региональный слет ТОКС и патриотическая акция «Вахта Памяти», приуроченная к 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, прошли 21 апреля в Махачкале с участием руководителя региона Сергея Меликова.

Акция началась на главной площади Махачкалы. Торжественная колонна в составе ветеранов и сотрудников ТОКСа, ДОСААФ, Юнармии, сообщества «Волонтеры Победы» в сопровождении оркестра прошла до парка имени Ленинского комсомола к памятнику Воину-освободителю, где был организован праздничный митинг.

Сергей Меликов совместно с членами республиканского правительства и общественными деятеми возложил цветы к памятнику, почтив память погибших героев во времена Великой Отечественной войны. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.