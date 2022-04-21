ЗАМАНА - В Гунибском районе прошла встреча актива села с депутатами

В Гунибском районе прошла встреча актива села с депутатами

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21 апреля, 2022. Четверг 12:01
В Гунибском районе прошла встреча актива села с депутатами

Вчера, 20 апреля, а в актовом зале администрации Гунибского района прошла встреча с приглашением актива села, депутатов и руководителя администрации Гуниба.

В Гунибском районе прошла встреча актива села с депутатами
Общество

В рамках встречи были даны разъяснения о том, что продажей земли в местности Верхний Гуниб администрация района не занимается. На предоставляемом в аренду земельном участке Комитетом лесного хозяйства РД ООО «Крепость Шамиля» запланировано возведение социально важного проекта: мини-футбольное поле для юного поколения, которое не является объектом капитального строительства.

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