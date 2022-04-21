В Гунибском районе прошла встреча актива села с депутатами

Вчера, 20 апреля, а в актовом зале администрации Гунибского района прошла встреча с приглашением актива села, депутатов и руководителя администрации Гуниба.

В рамках встречи были даны разъяснения о том, что продажей земли в местности Верхний Гуниб администрация района не занимается. На предоставляемом в аренду земельном участке Комитетом лесного хозяйства РД ООО «Крепость Шамиля» запланировано возведение социально важного проекта: мини-футбольное поле для юного поколения, которое не является объектом капитального строительства.