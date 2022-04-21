Акция «Весенняя неделя добра-2022» пройдет в Дагестане

С 23 по 30 апреля Минмолодежи региона открывает региональную акцию «Весенняя неделя добра-2022», информирует пресс-служба ведомства.

Акция направлена на популяризацию идей, ценностей и практики волонтерства, вовлечение юного поколения в социальную практику, укрепление сотрудничества между институтами гражданского общества, органами государственной власти и органами местного самоуправления в совместном решении социальных вопросов в субъекте.

В рамках «Весенней недели добра» запланированы мероприятия по уборке и благоустройству территорий, благотворительные и донорские акции, патронаж ветеранов Великой Отечественной войны, городские акции и общественные флешмобы.