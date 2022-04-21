ЗАМАНА - Акция «Весенняя неделя добра-2022» пройдет в Дагестане

Акция «Весенняя неделя добра-2022» пройдет в Дагестане

Автор
21 апреля, 2022. Четверг 10:52
Акция «Весенняя неделя добра-2022» пройдет в Дагестане

С 23 по 30 апреля Минмолодежи региона открывает региональную акцию «Весенняя неделя добра-2022», информирует пресс-служба ведомства.

Акция «Весенняя неделя добра-2022» пройдет в Дагестане
Общество

Акция направлена на популяризацию идей, ценностей и практики волонтерства, вовлечение юного поколения в социальную практику, укрепление сотрудничества между институтами гражданского общества, органами государственной власти и органами местного самоуправления в совместном решении социальных вопросов в субъекте.

В рамках «Весенней недели добра» запланированы мероприятия по уборке и благоустройству территорий, благотворительные и донорские акции, патронаж ветеранов Великой Отечественной войны, городские акции и общественные флешмобы.

Прочитано 30 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top