Сергей Меликов встретился с семьями погибших военнослужащих

Вчера, 20 апреля, прошла еще одна встреча руководителя РД Сергея Меликова с членами семей дагестанцев, отдавших жизнь при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. В начале мероприятия глава республики и представители региональных органов власти возложили цветы к портретам военных.

Выразив искренние соболезнования родным героев, Сергей Меликов заметил, что Россия переживает сегодня переломный момент истории. «В последние десятилетия мир так устроен, что для того, чтобы успокоить тех, кто совершает вероломную агрессию, необходимо применять силу. Необходимо осознавать, что эта сила направлена против нацистов, которые появились на территории Украины и в любом случае не остановились бы перед нынешними границами». Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.